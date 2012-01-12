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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 09:48 BJT

〔金属期市〕铜价受欧债危机忧虑拖累小跌,关注中国通胀数据

路透吉隆坡1月12日电---期铜周四小跌,因对於欧债危机的担忧促使资金流入美元等避险资产,使得铜价对持有非美元货币的买家来说更为昂贵.

0116GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌0.3%,报每吨7,764美元,回吐上日涨幅.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3微跌0.04%,报每吨56,840元人民币(9,000美元).

周三铜价升至逾一个月高位,扩大了前一个交易日3%的涨幅.

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