〔金属期市〕铜价受欧债危机忧虑拖累小跌,关注中国通胀数据

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透吉隆坡1月12日电---期铜周四小跌,因对於欧债危机的担忧促使资金流入美元等避险资产,使得铜价对持有非美元货币的买家来说更为昂贵.
0116GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌0.3%,报每吨7,764美元,回吐上日涨幅.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3微跌0.04%,报每吨56,840元人民币(9,000美元).
周三铜价升至逾一个月高位,扩大了前一个交易日3%的涨幅.
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。