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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 09:51 BJT

〔新闻稿〕中国12月PPI同比上涨1.7%,去年全年PPI上涨6.0%--统计局

(以下为中国国家统计局公布的2011年12月工业生产者价格变动情况的新闻稿全文)

2011年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨1.7%，环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比上涨3.5%，环比下降0.4%。2011年，工业生产者出厂价格比上年上涨6.0%，工业生产者购进价格比上年上涨9.1%。

　生产资料出厂价格同比上涨1.4%，其中，采掘工业价格上涨9.4%、原料工业价格上涨2.9%、加工工业价格持平。生活资料出厂价格同比上涨2.5%，其中，食品价格上涨4.3%、衣着价格上涨3.6%、一般日用品价格上涨2.1%、耐用消费品价格下降0.5%。

生产资料出厂价格环比下降0.4%，其中，采掘工业价格上涨0.7%、原料工业价格下降0.5%、加工工业价格下降0.5%。生活资料出厂价格环比下降0.1%，其中，食品价格下降0.1%、衣着价格上涨0.3%、一般日用品价格下降0.2%、耐用消费品价格下降0.2%。

　工业生产者购进同比价格中，有色金属材料类价格上涨0.6%、燃料动力类价格上涨8.4%、黑色金属材料类价格上涨1.4%、化工原料类价格上涨1.4%。

　工业生产者购进环比价格中，有色金属材料类价格下降1.4%、燃料动力类价格上涨0.6%、黑色金属材料类价格下降1.2%、化工原料类价格下降1.3%。(完)

--整理 沈燕; 审校 乔艳红

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