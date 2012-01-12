《热点透视》欧洲需要下一个派多亚夏欧帕

(本文为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 程琳

路透伦敦1月11日电---派多亚夏欧帕(Tomasso Padoa-Schioppa)并不是一个家喻户晓的名字.但是除非这名意大利经济学家的一些构想获得实践,否则欧元危机就得不到彻底解决.

派多亚夏欧帕被广泛视为欧元催生者之一,他认为,"一个无国界的货币"必须随着政治、经济和货币的现实状况而不断发展进化.他协助建立了一项重大进化:他在泛欧自动实时清算系统(TARGET)的成就,被国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳誉为"继罗马水道之後最伟大的基础设施杰作之一."但他的另外三个构想甚至更为重要.

首先是具有灵活性的央行.派多亚夏欧帕主张,"一个强大的央行,应当能够自由决定自己的行动."就目前可能面临信心危机的欧洲央行而言,自由决定或许是意味着更大胆地买进公债,容忍通胀,甚至是接受主权国家违约的可能.

其次是欧元的历史地位."欧洲一体化进程"是20世纪"最具积极意义"的政策遗产,而欧元正是其中一部分.欧元的经济益处比不上更高的政治目标.当德国总理梅克尔谈到必须加强欧洲整合时,与派多亚夏欧帕可谓遥相呼应,但梅克尔缺少他的理想主义热情.少了这股热情,整合之路上的每个小困难都会变成重大障碍.

最後是灵活理解主权概念.派多亚夏欧帕认为,一个个独立的欧洲民族国家不过是一个历史阶段,而欧盟可以加以提升进化,欧盟是"一个包含许多不同国家、语言和历史传统的联盟,更像是罗马帝国而非民族国家".如果各国政界人士认同他的想法,他们就不会在保卫欧元时如此谨慎,或者如此不情愿交出财政主权.

派多亚夏欧帕已於2010年与世长辞.目前为止,并没有明显的知名人士传承他的遗志.既没有宣扬央行弹性运作的权威大师,也不见具有财经学识且对欧洲一体化抱有远见的人物.这个人才传承缺口已经严重到足以危及欧元以及欧洲的未来了.(完)