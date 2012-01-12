〔中国数据〕12月CPI同比增幅创下15个月新低,为政策放宽预留空间(更新版)

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* 12月CPI同比增4.1%创下15个月新低,为连续第五个月回落

* 去年全年CPI同比上涨5.4%

* 通胀持续下滑,为进一步放宽政策预留空间

路透北京1月12日电---尽管年末食品价格有所抬头,但中国12月CPI仍连续第五个月回落,并创下15个月新低.通胀如预期下滑,为政策放宽预留更多空间.

分析师普遍预计,接下来政策面还是以微调为主,存款准备金率下调只是时间问题.最早可能在农历春节前.

"反应季节性因素的食品价格往上涨了点,总体感觉12月CPI跟上个月差不多.PPI环比亦进一步下降,证实通货膨胀在近期内已经不是主要担忧,"花旗集团中国高级经济学家丁爽称.

他预计,考虑到季节性因素,预计今後两个月的通货膨胀也不会急速下滑,会在目前的水平上稳定一段时间.整体上今年全年总的CPI也不会起伏太大,将围绕4%的水平上下波动.

中国国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.路透调查中值为上升4%.[ID:nEAP302C1C]

而本周稍早海关数据显示,中国12月进出口增速降至逾两年低点,进口意外大幅下滑,引发对经济放缓的担忧,亦呼唤政策面进一步放松.

"今年货币政策有稳健但偏向宽松的倾向...由於外汇流入可能会减少,所以必须通过降低存款准备金率来实现货币增长.预计春节前还会有一次降存准的动作,"丁爽说.

国开证券宏观分析师杜征征亦表示,因为通胀还有不确定性,所以利率工具很难下调,全年看央行可能今年四次调整法定存款准备金率.

中国去年全年CPI同比上涨5.4%,高於年初设定的4%目标;PPI则上涨6.0%.[欲览中国CPI相关图表,请点击 (r.reuters.com/cef95s)]

12月工业生产者出厂价格指数(PPI)亦进一步下降,同比上涨1.7%.当月CPI环比上涨0.3%,PPI环比下降0.3%.

推动CPI上涨的主要力量--食品价格12月略有抬头,同比上涨9.1%,影响居民消费价格总水平上涨约2.79个百分点.备受关注的猪肉价格当月上涨21.3%,影响价格总水平上涨约0.64个百分点.

统计局新闻稿并称,12月CPI同比涨幅中的翘尾因素消失,新涨价因素为4.1个百分点.当月居住类价格同比上涨2.1%.

之前中央经济工作会议明确明年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策.会议称,要确保政策的稳定性和连续性,中国要确保明年经济平稳增长和社会稳定,保持宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定".

国务院总理温家宝则称,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.他表示,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.(完)

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