〔中国新债〕国开行下周二将发至多300亿元金融债,为七年固息和五年浮息

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透北京1月12日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於下周二(17日)招标发行不超过300亿元人民币两期金融债,其中七年期固息品种发行量不超过200亿元;五年期浮息债品种发行量不超过100亿元,利率基准为一年期定期存款利率.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为国开行今年第二和三期金融债.具体条款如下:
第2期 第3期
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发行总量 不超过200亿元 不超过100亿元
期限/计息方式 七年/固息 五年/浮息
招标时间 1月17日10:00-11:00 1月17日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 2月1日 2月2日
起息日 2月1日 2月2日
发行期 1月18日-2月1日 1月18日-2月2日
上市日 2月7日 2月8日
基本承销额 有 无
付息频率 按年付息 按年付息
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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