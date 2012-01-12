〔中国新债〕国开行下周二将发至多300亿元金融债,为七年固息和五年浮息

路透北京1月12日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於下周二(17日)招标发行不超过300亿元人民币两期金融债,其中七年期固息品种发行量不超过200亿元;五年期浮息债品种发行量不超过100亿元,利率基准为一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为国开行今年第二和三期金融债.具体条款如下:

第2期 第3期

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发行总量 不超过200亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/浮息

招标时间 1月17日10:00-11:00 1月17日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月1日 2月2日

起息日 2月1日 2月2日

发行期 1月18日-2月1日 1月18日-2月2日

上市日 2月7日 2月8日

基本承销额 有 无

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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