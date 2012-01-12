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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 10:13 BJT

〔中国新债〕三角轮胎下周四将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海1月12日电---中国三角轮胎股份有限公司周四公告称,将於下周四(19日)
簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
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  三角轮胎       8        5        3   1/19簿记建档   工商银行     AA        1/20       1/21
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校 黄凯

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