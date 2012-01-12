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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 10:36 BJT

《外汇动态》美元/除日圆外亚洲货币小幅续涨,中国通胀第五个月回落

0203GMT---美元/除日圆外亚洲货币略微延续涨势,此前公布的数据显示中国12月通胀高於市场预期,但为第五个月回落.[ID:nCN1331762] 法国巴黎银行驻新加坡外汇策略师Thio Chin Loo称,该数据令部分投资者担忧中国放宽货币政策的空间可能减小,进而损及风险偏好. Scotia Capital驻香港资深外汇策略师Sacha Tihanyi补充道,人们或许希望物价压力减轻的程度远大於此,因这将有助於支持中国放宽货币政策支持. 美元/泰铢THB=TH上涨0.4%,至31.85.美元/菲律宾披索PHP=PDSP上涨0.2%,至44.07.(完) --编译 许娜;审校 郑茵

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