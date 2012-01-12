韩国已公布经济指标--2012/1/12

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.8%-@-r +0.9%-@-r 1月25日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +4.2% +4.2% -- --
工业生产(m/m) 11月 -0.4%-@ -0.6%-@ -- --
失业率 12月 3.1%-@ 3.1%-@ -- --
贸易收支(亿美元) 12月 顺差40-p 顺差35-r 1月15日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 许娜
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