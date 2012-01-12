澳洲经济指标总览--1月12日

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 11月 持平 +0.2% 2月6日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差13.80 顺差14.18 2月2日
出口(较前月) 持平 持平
进口(较前月) 持平 +2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 11月 -6.3 +10.1 1月19日
--全职 -39.9 +20
--兼职 +33.6 -9.9
失业率 5.3% 5.2%
就业参与率 65.5% 65.6%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日
出口物价(较前季) +4.0% +6.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日
(较上年同期) +3.5% +3.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.6% +2.9%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4% (完)
--整理 肖群英
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