《中国经济焦点》12月CPI下行减轻今年通胀忧虑,"稳增长"呼唤政策放松

*去年12月CPI同比涨幅创下15个月新低

*今年通胀压力将明显低於去年

*经济放缓的担忧呼唤政策面进一步放松

采写 北京中文部; 撰写 谢衡

路透北京1月12日电---经过去年整整一年稳定物价的努力,中国12月居民消费价格指数(CPI)涨幅终於以15个月的新低收尾.展望2012年,通胀压力亦将大幅缓解,物价上涨不再是让中国政府倍感"头疼"的首要问题,

而在世界经济形势仍严峻复杂,中国内需并未进一步提振的情况下,今年要实现"稳增长"的经济工作重点,或要求政府进一步放宽宏观政策,以助推经济发展.

"CPI环比升幅低於过去几年同期水平.这意味着通胀不再是决策者的主要忧虑.中国目前更加担心经济放缓,并将继续放松政策."野村驻香港分析师张智威说.他预计,今年第一季国内生产总值(GDP)成长率大幅放缓至7.5%.

中国12月CPI同比上涨4.1%,为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.12月工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅亦进一步下降至1.7%.当月CPI环比上涨0.3%,PPI环比下降0.3%.

数据出炉後,中国股市沪综指.SSEC由跌转升,一度上涨0.8%.中国银行间债市现券收益率略微走低,因市场认为央行控制物价上涨的压力正逐渐减弱,货币政策有望进一步放松.

花旗集团中国高级经济学家丁爽表示,12月数据显示PPI环比亦进一步下降,证实通货膨胀在近期内已经不是主要担忧,即相对於经济增长来说,通货膨胀现在是第二位了.

"今年的货币政策有稳健但偏向宽松的倾向.我们预计今年的广义货币增长是14%-15%,高於2011年;新增信贷是8万亿."丁爽称.

此前国务院总理温家宝表示,中国2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.他表示,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.

**今年物价涨幅将低於去年**

经过去年近一年时间的努力,CPI和PPI双双回落,显示政府控制通胀的目标基本实现.分析师普遍认为受经济增长放缓,以及食品价格回落等因素影响,2012年物价涨幅将低於去年.

中国去年全年CPI同比上涨5.4%,高於年初设定的4%目标;PPI则上涨6.0%.(中国CPI相关图表参见 r.reuters.com/cef95s)

"CPI和PPI继续回落,数据与预期相符,表明政府控制通胀的努力基本达到."中国国际经济交流中心研究员王军说.他并预计,今年政府确定的CPI目标估计仍会在4%左右.

平安证券首席宏观经济分析师孙方红预计,CPI在今年1月份还是会略涨一下,与节日因素有关.而今年全年CPI涨幅或在3.5%-4%左右.

统计局新闻稿称,推动CPI上涨的主要力量--食品价格12月略有抬头,同比上涨9.1%,影响居民消费价格总水平上涨约2.79个百分点.备受关注的猪肉价格当月上涨21.3%,影响价格总水平上涨约0.64个百分点.

此外,12月CPI同比涨幅中的翘尾因素消失,新涨价因素为4.1个百分点.当月居住类价格同比上涨2.1%.

交通银行金融研究中心发布的报告称,根据对2012年国内外原材料成本持续下降、经济增速放缓、货币资金难以全面放松以及粮价维稳、猪肉价格回落等因素的判断,预计今年中国物价涨幅将较2011年有较大幅度回落,并呈现前三个季度持续下降、第四季度略有回升的走势.

交行初步预计今年全年CPI同比涨幅为2.7%-3.3%,PPI同比涨幅为1.5%-2.5%.

中国国家发展和改革委员会此前称,今年要保持经济平稳较快增长,继续把稳定物价总水平作为宏观调控的重要任务,防止价格走势出现反弹.要进一步完善价格调控政策,并积极推进成品油和煤电等价格改革.

**呼唤政策面进一步放松**

12月CPI为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落,PPI环比下降高於预期,加之本周稍早海关数据显示中国进口意外大幅下滑,引发对经济放缓的担忧,亦呼唤政策面进一步放松.

"由於今年外汇流入将可能会减少,所以必须通过降低存款准备金率来实现货币增长.我们预计春节前还会有一次降存准的动作."丁爽说.

外需萎靡且内需不振,导致中国去年12月进出口增速双双降至逾两年低点.而进口增幅远逊於预期.展望2012年,中国外贸形势变数仍大,主要贸易夥伴形势不容乐观,预计一季度外贸仍将以回落为主.[ID:nCN1328266]

新加坡华侨银行分析师谢栋铭认为,物价压力的缓解也令央行的担子稍有减轻.预计今年存款准备金率还会有三次下调.

"第一季贷款供应将增加,而且中国可能在3月降息."张智威说.

而国开证券宏观经济分析师杜征征则认为,因为通胀还有不确定性,因此利率工具或很难下调,全年看央行可能今年四次调整法定存款准备金率,预测全年信贷规模在8-8.5万亿.

交行报告称,2012年在通胀压力减轻的同时经济增长放缓,货币政策不会进一步收紧.但考虑到中长期通胀压力犹存,经济"硬着陆"的可能性也不大,货币政策也不具备大幅放松的条件.

交行预计2012年存贷款基准利率维持基本稳定,但也不排除若发生严重的外部冲击、利率小幅下调1次、0.25个百分点的可能.准备金率可能下调2-4次,每次0.5个百分点,同时也不排除若资本大规模撤出、准备金率进一步增加下调次数的可能.

中国央行行长周小川此前称,2012物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期.至目前中国央行货币政策工具可松可紧,货币政策调整空间一直比较大. [ID:nCN1314836](完)