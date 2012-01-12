《热点透视》亚洲银行业董事高管不再有免遭解聘的挡箭牌

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 石冠兰

路透香港1月11日电---美国银行(BAC.N)在数周内解雇了15位亚洲高层董事总经理,开启了恶兆般的先例.董事总经理拿着解聘通知书的粉红纸片离开办公楼,这并非前所未闻,但很少看到高层相对於中低阶级员工遭到更大整顿.美银此前雇用了过多高薪大佬,现在还承受着美国楼市危机的额外压力.但当前的景气寒冬,或许会让其他地区的高薪主管也面临同样危险.

过去,那些在亚洲的董事总经理通常拥有双重盾牌.高层地位让他们比低层员工更难被取代--特别是那些"开创型"投行人士,他们的人脉可帮助促成交易.另外,亚洲也因为成长潜力,通常只是受到温和裁员.尽管亚洲投行费用仅占全球的15%,但亚洲的银行业仍处於积极攻占版图阶段,因此对於营收和市场份额的追求往往超越获利考量.

然而目前的低迷景气已经让这套理由变得薄弱.亚洲的费用收入跌速甚至比其他地方还快:据汤森路透数据,2011年亚洲费用收入下滑17%,比欧美的情况更糟糕.银行业亦错估了中国,就交易而言,中国的情况与国力不相称,而这种情况恐怕还会延续数年.跨国银行业者在中国内地首次公开发行(IPO)费用的份额持续降低;高盛(GS.N)在2011年没有任何IPO承销.

不光是亚洲董事总经理的价值已经降低,失去一个董事总经理的代价亦在降低.如果每家投行同时都在裁员,这些离职员工被某家大型投行竞争对手延揽过去的机率也就更小了.即使是Jefferies和大和证券,这类2010年曾大举扩编的规模稍小业者,也不太可能可以吸纳.

一些银行比较有能力抵御这股趋势--主要是那些拥有强力现金流的业者.花旗的交易金融平台,让它有能力继续负担外派人员费用,汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)和渣打银行(STAN.L)则是靠着商业金融业务.只要市场不崩溃,高盛或摩根士丹利(MS.N)的强劲证券交易业务就还可提供些缓冲.但一场全行业范围的瘦身看来难以避免,不论在哪个地区或是资历多深都当不了挡箭牌.(完)