〔企业并购〕澳新银行和澳洲联邦银行考虑收购RBS澳洲资产--消息人士

路透悉尼1月12日电---两位熟悉情况的消息人士周四表示,澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)和澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)正考虑收购部分苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)部分澳洲资产.

消息人士称,如果出现有兴趣的买家,苏格兰皇家银行或单独出售澳洲资产,抑或将其作为该地区证券业务的一部分打包出售.这些消息人士拒绝透露姓名,因其无权向媒体公布消息.

苏格兰皇家银行在对全球银行和市场部门进行检视.该行在全球金融危机期间接受英国政府救助,後者持有其83%的股权.

结果将在日内稍晚公布,预计投行部门可能裁员4,000人,部分业务可能被出售,其它部门也将面临全面收缩.

消息人士称,为RBS提供咨询服务的Lazard已经询问过澳洲多家银行,试探它们对RBS澳洲现货证券业务、零售证券业务一部分股权和投资银行部门的兴趣.

消息人士称,澳新银行和澳洲联邦银行要求提供更多细节,但尚未透露是否会参与竞购.

针对RBS证券和投资银行业务的第一轮竞标最早将在周五举行.另一位消息人士称,RBS希望在月底前完成招标.

消息人士表示,Lazard还通知了包括巴克莱(BARC.L)和野村(8604.T)在内的潜在买家.这两家金融机构正寻求扩大在澳洲的证券部门.不过,未能立即联系到这两家机构置评.

日本瑞穗金融集团(8411.T)、英国Oriel Securities和中国银行(601988.SS)也在关注RBS的证券业务.

澳新银行和澳洲联邦银行发言人均拒绝置评.(完)