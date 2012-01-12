《全球主要银行同业拆借利率一览》--1月12日

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透上海1月12日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元 和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15000 0.29630 0.58050 0.81000 1.12825 (LIBOR) 最低 0.14900 0.29470 0.57650 0.80675 1.12435 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.14900 0.29870 0.59030 0.82130 1.14160 (SIBOR) 最低 0.14900 0.29820 0.58960 0.81750 1.12070 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.17786 0.36000 0.40000 0.57071 0.87571 (HIBOR) 最低 0.14929 0.35929 0.40000 0.56000 0.86214 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.29857 0.84357 1.21729 1.49529 1.84214 (LIBOR) 最低 0.28857 0.80786 1.19929 1.48386 1.83071 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.91200 1.27600 1.55300 1.88200 (EURIBOR) 最低 -- 0.87800 1.25700 1.53800 1.86800 ------------------------------------------------------------------------------ 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四 隔夜品种报3.4750%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均後,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
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