〔韩国经济〕2011年第四季外商直接投资恢复同比增长,第三季曾大降

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透首尔1月12日电---周四数据显示,外商对韩国的直接投资注册计划在2011年第四季恢复按年增长,之前一季曾录得逾两年最大跌幅.
韩国知识经济部发表声明称,该国2011年10-12月吸引的外商直接投资(FDI)计划金额,从上年同期的58.1亿美元上升至60.8亿美元.
第四季升幅相对较小,但好於7-9月修正後的同比下降24.3%,这是2008年全球金融危机以来的最大降幅.
欧盟对韩国的投资计划按年大增57.4%,当记首功.知识经济部认为,欧盟投资增长是因为韩欧自由贸易协议於去年开始生效.
2011年全年的注册投资计划较上年增加4.6%.(完)
--编译 艾茂林; 审校 高琦
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