〔韩国经济〕2011年第四季外商直接投资恢复同比增长,第三季曾大降

韩国知识经济部发表声明称,该国2011年10-12月吸引的外商直接投资(FDI)计划金额,从上年同期的58.1亿美元上升至60.8亿美元.

第四季升幅相对较小,但好於7-9月修正後的同比下降24.3%,这是2008年全球金融危机以来的最大降幅.