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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 10:48 BJT

〔韩国经济〕2011年第四季外商直接投资恢复同比增长,第三季曾大降

路透首尔1月12日电---周四数据显示,外商对韩国的直接投资注册计划在2011年第四季恢复按年增长,之前一季曾录得逾两年最大跌幅.

韩国知识经济部发表声明称,该国2011年10-12月吸引的外商直接投资(FDI)计划金额,从上年同期的58.1亿美元上升至60.8亿美元.

第四季升幅相对较小,但好於7-9月修正後的同比下降24.3%,这是2008年全球金融危机以来的最大降幅.

欧盟对韩国的投资计划按年大增57.4%,当记首功.知识经济部认为,欧盟投资增长是因为韩欧自由贸易协议於去年开始生效.

2011年全年的注册投资计划较上年增加4.6%.(完)

--编译 艾茂林; 审校 高琦

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