《中国金融焦点》金融资产交易"八仙过海"求生机,银行与PE业务待掘金

* 整顿风暴无碍金交所广阔发展前景

* 类金融证券化创新模式暂告搁浅

* 创新方向分化,银行与PE业务料为突破口

作者 苏丹

路透北京2月7日电---对於金融资产交易所而言,尽管部分刚起步的创新模式难逃交易所整顿风暴的波及,但在市场强大的资产流动需求下,仍是生机无限.各地金交所期待"八仙过海"分头挺进,从银行与PE等领域掘金新一轮的业务增长.

以北京为代表的大型金交所将借力政策优势及活跃的金融环境,向银行间信贷和票据交易业务谋取交易量翻倍的机会;而深圳等地所推崇的PE(私募股权)服务交易将成为近年重点探索的领域.此外,信托产品、融资租赁交易亦是机会点.

长期从事产权交易业务的北京君茂律师事务所张明君律师认为,国务院38号文对金融资产交易所的影响"既不是暴风骤雨,也不是和风细雨,而是中间的一种治理方式."

其中,新规将让规范的交易所在目前鱼龙混杂的环境里得到一个发展契机;而负面则是,其在创新上将受到一定的限制.

他并指出,在中国的金融体制下,金融资产有流动的必然性和需求,所以有金交所的发展,且"长期来看,交易量还会增长,而且幅度会很大."

北京大学经济学院教授曹和平亦表认同称,"金融资产交易所的前景和市场非常广阔...最主要的增长将来自於将一部分银行间市场业务导入金融资产交易所."

与遍地泛滥的大宗商品交易所不同,中国金融资产交易所起步晚,门槛也更高.目前数量仅为十家左右,分布于北京、上海、天津、重庆和深圳等城市.

它们大多数在地方政府支持下,由当地的产权交易所于近三年内参与投资设立,并顺势承接了後者部分的"铁饭碗"业务--即国资金融股权交易及国有银行的不良信贷交易.此外,信托资产、信贷资产、租赁资产、私募股权等交易亦是其业务范围.

但在内部利益的重新分割下,金交所与产权交易所产生了一定的竞争关系,这促使金交所从成立之日起便不得不稳中求变,挖掘创新点.

一位产权经纪公司的高层对路透表示,金融资产交易流转性好,且可多次交易,因此是一个好的切入点.但同时,未来金交所设计的产品不应跟现有的产权交易业务重叠.

"金融资产交易所如果还停留在普通公司股权交易层面,那就没有空间了,应该围绕金融创新业务去做...如一些泛标准化的业务,"他称.

去年11月,中国国务院一纸公告(38号文)将整顿风暴指向了中国各地三百多家各类交易所,且近期确定了整顿时间表.证监会主席郭树清上周明确,将在6月底前完成交易场所清理整顿工作.其中,变相股票交易、变相期货及金融衍生品交易等均在清理范围中.[ID:nCN1367758]

**证券化争议**

在国务院38号文中,并明确叫停了做市商、集中竞价、份额化交易等操作模式.业内人士指出,这一系列规定将使金交所的类金融资产证券化创新道路暂时停滞.目前以重庆金融资产交易所的"小贷凭证模式"受影响较大.

2011年7月19日,重庆瀚华等三家小额贷款公司近1亿元人民币的信贷资产收益凭证正式在重庆金融资产交易所上线交易.这种小贷凭证是以小额贷款资产包产生的现金流为支持、发行收益权凭证的一种资产转让方式,拓宽小额贷款公司的再融资渠道.

"重庆有点类似'类资产证券化',步子迈得稍微大一点,"一位业内知情人士指出,此类产品发行之初曾采取做市商制度.

但他同时认为,鉴於中国政府愈加重视中小企业融资困局及近年民间借贷的蓬勃发展,重庆的小贷模式是不错的创新点,长期来看一定会往前走.但需通过其他形式进行调整,以符合监管部的要求.

重庆金融资产交易所相关部门在接受路透问询时称,相关产品已从包含会员销售改为仅针对机构定向销售.但其否认"小贷凭证"是一种资产证券化产品.

据悉,去年曾有其它地区的金融资产交易所对"小贷凭证模式"进行研究意欲借鉴,目前均已悄然而止.

但业内也有反对声音指出,金融资产证券化未必会成为未来金交所的主流方向.原因是,资产拆细交易会带来更大的市场波动.政府相关的监管政策尚未出台,显示对其规模化的担忧.

**追寻银行商机**

相对於新兴交易所的另辟蹊径,北京等地的老牌金交所则更倾向於从地缘优势中挖掘来自银行间市场的新业务机会.其中,常规信贷和票据交易正在形成规模,或将成为下一个业绩突破点.

同时身兼北京产权交易所及旗下北京金融资产交易所的掌门人熊焰此前预计,今年常规信贷及票据类交易料获得突破,该所金融资产交易成交额有望达6,000亿元人民币,意味着对总成交额的贡献比重将增至逾六成.[ID:nCN1340478]

"按照38号文的要求,在底线以上的空间太多了,多得去了,"他表示,"普通信贷,普通票据,空间都是几万亿,几十万亿的事情,空间非常大."

对此北大曹和平教授表示同意,他认为中国的银行间市场非常大,进交易所的业务还处非常小的边缘地带,但是会发展很快.可能每年翻倍.

他并指出,北金所和中国银行间市场交易商协会的地理位置相邻隔壁,有先天优势.前者已经承接了一些规模较小,比较特殊,且对银行而言交易不太合算的票据结算业务.此外,银行间的普通信贷交易也有可为,并具有一定的可复制性.

不过基於潜在的政策风险以及实际操作上的一些问题,业内人士提醒,银行间业务虽然量很大,但金交所未必可以吞得下来.以普通信贷为例,受不同银行间授信管理、信用额度差异等限制,此类交易目前仍多在银行之间的场外市场进行.

**拉拢PE**

对於金融资产交易所而言,PE服务亦是其成立之初便探索的新业务方向.它们不仅期待成为创业板之外PE投资退出的另一个选择,甚至设想为其早期的资金募集拾薪添火,引入LP(有限合伙人)资金.但目前看来,未来三五年仍是此类业务的培育期.

北京君茂律师事务所张明君表示,近年中国私募股权业迅猛发展,可能未来会出现投资人面临退出难题,或投资不佳的纠纷产生,这个时候金交所会提供一个不错的平台.

"根据投资周期,我认为三五年之後应该有一个PE退出的高峰期,金交所的此类业务会有发展机遇."他称.

深圳、北京及天津等地的金交所均已表示将发展PE相关业务.目前此类项目多以投资退出的股权类交易为主,亦有参与者试想建立LP份额交易市场,但因政策不确定性暂未有实践.

据悉,相较于金融资产交易所从事的信贷资产交易,PE交易目前的项目较少,不过单宗交易的收益相对更大.

天津金融资产交易所去年6月启动了"基金与投融资项目信息发布板块".该所总经理丁化美曾表示,建立基金与投融资项目对接平台,一是丰富了业务品种,可形成新的利润增长点;二是为金融交易所未来转型服务,开辟以新型金融产品为主的盈利模式.

此外,融资租赁资产交易亦是天津的特色方向之一.其去年6月同时推出的"融资租赁资产交易全国性市场",挂牌交易的租赁资产涉及金额超过千亿元.

丁化美表示,此类业务的未来创新方向是做实基础资产,并加快开发标准化产品.(完)

(上海中文部林琦对此文亦有贡献)