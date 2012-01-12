《中国报摘》--其他报纸重要消息1月12日(II)

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
**国际商报**
--记者从日前举行的中国进出口银行全行工作会议上获悉,2011年该行批准表内各类贷款5,334亿元人民币,发放贷款4,787亿元;新签转贷协议金额6.24亿美元,年末资产总额达到13,651亿元.
**经济参考报**
--央行在2012年工作会议上提出要进一步做好建立存款保险制度的准备工作.对此央行研究局人士透露,一旦该制度出台,或许会先在一部分小型商业银行、城商行等金融机构试行.他并称,存款保险制度实际上是一种投资者保护机制,可以被看做金融机构放开市场准入以及放开利率管制的基础之一.
**每日经济新闻**
--汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示,2012年中国货币政策将维持宽松,未来半年内至少下调存款准备金率三次,2012年年中可能降息一次,预计全年新增信贷8-8.5万亿元人民币.
**证券时报**
--中国人民银行研究局局长张建华表示,今年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅可能仍在4%左右.
--上海市市长韩正表示,2011年上海国际贸易结算中心外汇管理试点企业扩大到20家,2011年跨境贸易人民币结算金额突破3,000亿元,上海金融市场交易总额达到420万亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 杨淑祯
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