《中国报摘》--其他报纸重要消息1月12日(II)

--记者从日前举行的中国进出口银行全行工作会议上获悉,2011年该行批准表内各类贷款5,334亿元人民币,发放贷款4,787亿元;新签转贷协议金额6.24亿美元,年末资产总额达到13,651亿元.

--央行在2012年工作会议上提出要进一步做好建立存款保险制度的准备工作.对此央行研究局人士透露,一旦该制度出台,或许会先在一部分小型商业银行、城商行等金融机构试行.他并称,存款保险制度实际上是一种投资者保护机制,可以被看做金融机构放开市场准入以及放开利率管制的基础之一.