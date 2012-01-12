版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 11:07 BJT

〔中国棉花〕12月棉花进口79.04万吨,同比增长71%--行业网站

路透北京1月12日电---中国棉花网周四公布,2011年12月中国进口棉花79.04万吨,同比增长71.2%.

该网站引述海关统计数据称,12月棉花进口量较上月增长109%.

2011年全年中国共进口棉花336.38万吨,进口量同比增加了18.6%.(完)

参看详情请选中国棉花网(www.cncotton.com)

--发稿 李然; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐