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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 11:09 BJT

《外汇动态》澳元未受中国经济数据影响,阻力位在1.0345美元

0250GMT---中国国家统计局周四公布数据,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,创下15个月新低,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.[ID:nCN1333332]澳元兑美元AUD=D4未受数据影响,仍报1.0300美元.

澳元阻力位料在始于1.0340美元附近的10月27日高位的趋势线上,而处在1.0266美元水平的一目均衡转换线是初步支撑位.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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