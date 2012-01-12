〔中国货币市场〕回购利率走升,但市场整体资金面仍比较充足

路透上海1月12日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘走升,春节前资金需求较大.但本周以来,央行一直没有在公开市场进行逆回购操作,或能从侧面表明市场流动性目前并没有十分紧缺.

北京一银行交易员说,"利率的确不低,但也没有谁特别紧,现在就是这麽个情况."

他表示,春节之前的资金需求较大,目前看来,央行调降准备金率的可能性较小,即使央行下周通过逆回购向市场注入资金,但市场供需的结构性矛盾,仍可能令回购利率保持在较高水平.

中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4770 3.2487 +22.83 1,153.80

七天CN7DRP=CFXS 4.1724 3.9949 +17.75 266.19

14天CN14DRP=CFXS 5.4422 4.7433 +69.89 18.34

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4707 3.2475 +22.32 228.68

七天CHICNY7D=CFXS 4.1869 4.0367 +15.02 41.90

=============================================================================== (完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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