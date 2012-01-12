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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 11:20 BJT

《外汇动态》资金流入股市压低美元兑台币,但空头回补提供支撑

0250GMT---交易员称,美元兑台币TWD=TP降至逾两个月来最低,因资金流入股市,但当地银行间投机客空头回补,令跌幅受限.

不过,由於投资者在周六举行台湾总统大选之前停止买盘,流入股市的资金规模有所减少.

交易员表示,美元兑台币亦受台湾央行的买盘支撑.

美元兑台币下降0.1%至29.956,此前一度下探11月1日以来的最低水准29.880.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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