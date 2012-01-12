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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 11:24 BJT

〔中国棉花〕中国近期将再发放110万吨2012年棉花进口配额--行业网站

路透北京1月12日电---中国棉花信息网周四报导援引消息人士称,2012年第一批滑准税配额已经获得批复,预计为110万吨,其中大多为加工贸易类型.

报导称,加上89.4万吨1%关税内配额,2012年第一批配额总量将近200万吨,将有助於满足纺织企业需求.

报导并称,昨日有客户表示已经得知自己所分配的数量,预计下周可以拿到配额.

此前中国棉花网报导称,2011年全年中国共进口棉花336.38万吨,进口量同比增加了18.6%.[ID:nCN1333534](完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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