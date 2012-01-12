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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 11:21 BJT

〔中国黄金〕去年1-11月黄金产量323.362吨,同比增长4.85%--工信部

路透上海1月12日电---中国工业和信息化部周四公告称,去年1-11月黄金累计产量同比增长4.85%,至323.362吨;其中,11月产量为32.61吨.

统计数据并显示,去年1-11月,黄金矿产金270.142吨,同比增长6.34%;有色副产金53.22吨,同比降2.08%.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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