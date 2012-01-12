《国际主要央行公开市场操作一览》--1月12日

路透上海1月12日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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1/5 卖出通膨保值债券 -13.5 04/15/2012-04/15/2014

1/6 买入公债 49.33 01/31/2018-11/15/2019

1/9 卖出公债 -87.40 04/15/2012-09/30/2012

1/10 买入通膨保值债券 13.90 01/15/2018-02/15/2041

1/11 买入公债 22.50 02/15/2036-11/15/2041

《本周主要新闻》

--究竟应该以多大力度的措施来刺激经济增长并降低失业率,美国联邦储备理事会(美联储,FED)的高层官员们就这一问题发表了相左的观点.芝加哥联储总裁埃文斯表示,他倾向於美联储为上调利率设定具体的失业率和通胀率门槛,以此强化联储维持利率在近零水准的承诺.费城联储总裁普洛瑟认为或需更早升息.他表示,尽管通胀已经放缓,但2011年仍高於预估水平,政策制定者需要做好撤除宽松货币政策的准备.埃文斯与普洛瑟二人代表了美联储官员在货币政策观点上的两个极端.[ID:nCN1332956]

--美联储发布褐皮书称,在2011年底这段时期,美国经济继续温和扩张,节假日支出表现强劲,但就业市场疲软仍在阻碍收入增长.美联储称美国经济前景较为稳定,出现缓慢改善.有证据显示,通胀并不是重大忧虑,许多联储地区报告商品价格高涨带来的物价上升压力已大为缓解.[ID:nCN1332680]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/11 七天期反向交易 57.23(亿美元) 0.58%(固定利率)

1/10 七天期反向交易 1,109.23 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,130.00 0.32%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,自欧洲央行向银行业提供流动性以来,整个欧洲标债进展良好.法国偿债能力毋庸置疑,而欧洲央行能够无风险地为银行业提供大规模再融资.[ID:nCN1323812]

--欧洲央行执委会新任德国成员Joerg Asmussen表示,购买政府公债符合ECB职责,但数量必须有所限制.Joerg Asmussen是前德国副财长,今年起加入欧洲央行执委会,取代先前因反对央行购债计画而辞职的鹰派史塔克.[ID:nCT0496163]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 35,950

上周三 36,290

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当期变化 -340

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持在0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行3,764亿台币存单,相较存单到期金额3,982亿,存单发行余额减少218亿.[ID:nCT0498153]

--台湾央行周二表示,当日共发行1,174亿台币存单,相较存单到期金额973亿,存单发行余额增加201亿.[ID:nCT0497473]

--台湾央行周一表示,当日共发行3,315亿台币存单,相较存单到期金额2,960.5亿,存单发行余额增加354.5亿.[ID:nCT0496607](完)

--整理 李宏薇; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]