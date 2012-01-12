俄罗斯反对对伊朗实施石油制裁

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月11日电(记者 Alexei Anishchuk)---俄罗斯副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)周三表示，俄罗斯反对美国以及欧洲可能对伊朗实施的石油制裁，即便伊朗推进铀浓缩活动。
俄罗斯最近数月加大了对伊朗核计划的批评力度。俄罗斯曾帮助伊朗修建了其首个核电站。
但俄罗斯依然反对西方国家对伊朗实施更多制裁，因此举料将损及伊朗经济。
俄罗斯塔斯社(Itar-Tass)援引雅伯科夫的话报导称：“无论任何情况……无论是伊朗核项目扩展或其他情况，我们都反对对伊朗采取类似措施。”
他表示，新制裁不会增强核不扩散，并可能降低未来与伊朗就其核项目与其对话的可能。
“这些制裁与强化核不扩散没任何关系……”他表示，“其次，之前对伊朗的制裁不仅未能通过协商达成解决方案，反而离这一目标越来越远。”
除联合国现有的四轮制裁外，美国上月又对伊朗实施更多制裁措施，欧盟料将在本月就禁止进口伊朗石油达成一致。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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