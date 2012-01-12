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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 11:49 BJT

〔日本股市〕早盘收跌,等候西班牙公债标售和欧洲央行会议结果

路透东京1月12日电---日本股市日经指数周四早盘下跌,因此前惠誉警告欧元区瓦解风险,以及关於法国评级可能调降的传言重燃,令市场紧张不安地等候本周稍晚意大利和西班牙公债标售.

日经指数.N225早盘下跌0.7%,至8,389.14点,跌破25日移动均线切入位约8,483,但高於去年11月底至12月初涨势的61.8%回档位约8,363.

东证股价指数.TOPX挫跌0.8%,至727.88点,成交量为90日均值的47%.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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