〔中国债市动态〕现券收益率稳中有降,CPI持续回落推升政策放松预期

路透上海1月12日电---中国银行间债市周四现券收益率稳中有降.去年12月居民消费价格指数(CPI)创下15个月新低,显示央行控制物价上涨的压力正逐渐减弱,货币政策有望进一步放松,乐观情绪令现券收益率略微走低,预计春节前债市将延续盘整的态势

交易员并表示,近期利率产品走势相对平稳,但高评级的信用产品成交热络,其较高的绝对收益率水平,仍对券商和基金等一些交易型机构具有较强的吸引力.

"5年、10年国债收益率都略微降了1-2个点(bp),一年左右的短期品种(收益率)变化不大"华东一银行交易员称,"现在通胀压力正越来越小,央行应该考虑一下降低存款准备金率."

他并表示,由於CPI持续回落趋势此前市场早有预期,因此债市对其反应相对平淡,收益率仅微幅走低应对;而随着春节的临近,银行备付压力渐增,回购利率高位徘徊,央行仍有可能春节前降低存款准备金率,但若预期落空,则债市将不会摆脱目前的盘整走势.

中国国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.路透调查中值为上升4%.[ID:nEAP302C1C]

剩余期限约9.6年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.41%/3.39%,上日尾盘为3.42%/3.40%.(完)