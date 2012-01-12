〔中国汇市〕人民币兑美元小幅走低,中间价受强势美元牵绊

* 人民币兑美元早盘小幅走低

* 海外美元仍维持强势,压制中间价

* 即期汇价被动跟随

* 短期盘整格局未被打破

路透上海1月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小幅走低,海外美元仍维持强势,压制中间价表现,缺乏消息面指引的即期汇价亦只能被动跟随,短期盘整格局仍未被打破.

"基本上中间价走的跟外盘高度相关,最近上下的幅度都不会太大,(春)节前估计在6.31附近波动,上下也就200个点,"上海一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3230元,上日为6.3155元.北京时间上午11:59,人民币兑美元即期报6.3194元,上日尾盘报6.3155元.

上述交易员并指出,尽管去年12月贸易顺差仍较高,但由於外汇占款余额下降及银行代客结售汇出现逆差,整体看资本流入在放缓,在这些因素没有明朗前,"人民币升值会比较克制一点."

中国去年12月贸易顺差为165.2亿美元,远超出路透调查中值的顺差87.8亿美元,主因进口意外疲软.[ID:nCN1326410]

但去年11月银行代客结售汇录得数据正式公布以来的首次逆差,考虑到当月中国仍为贸易顺差及外商投资继续流入,且金融机构同期的外汇存款未同步放大,显示国际资本正通过其他渠道流出中国.[ID:nCN1309748]

中国去年11月末外汇占款余额连续第二个月下降.中国央行已於12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

东京汇市欧元周四在亚洲交易时段仍表现疲弱,兑美元曾一度跌至16个月新低,因市场在西班牙债券标售前变得焦虑不安.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:01,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3105/45元,上日尾盘报6.3100元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3195/45,上日尾盘为6.3160元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>