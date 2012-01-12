《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:略涨,等候央行会议及西班牙标债

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
IFR悉尼1月12日电---美元兑日圆以外的亚洲货币目前较开盘水准略有上涨,受中国居民消费价格指数(CPI)支撑.
不过该数据影响不大,焦点再度转向今日晚间的欧洲央行与英国央行会议结果,以及西班牙公债标售.
美元/韩元盘势尤其震荡,一度因中国CPI数据升至1,160上方,又因美国财长盖特纳的言论迅速回落.盖特纳称,汇率低估的G20货币兑主要货币需要升值.中国已对此类言论习以为常,韩元则直接受到冲击,尤其是兑日圆.日本显然不满韩元走软令日圆持坚,希望见到一些行动.(完)
--编译 程琳;审校 白云
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。