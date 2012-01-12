《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:略涨,等候央行会议及西班牙标债

不过该数据影响不大,焦点再度转向今日晚间的欧洲央行与英国央行会议结果,以及西班牙公债标售.

美元/韩元盘势尤其震荡,一度因中国CPI数据升至1,160上方,又因美国财长盖特纳的言论迅速回落.盖特纳称,汇率低估的G20货币兑主要货币需要升值.中国已对此类言论习以为常,韩元则直接受到冲击,尤其是兑日圆.日本显然不满韩元走软令日圆持坚,希望见到一些行动.(完)