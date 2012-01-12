更正:〔中国公开市场〕央票停发本周净投放730亿元,静待逆回购操作--业内人士

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
(更正:标题、内文第一段及表格提及的本周净投放为"730亿"元,非"380亿",其中本周正回购到期为"650亿",非"300亿")
路透上海1月12日电---本周中国人民银行公开市场未发行央票及进行正回购操作,并静待央行择机将进行的逆回购.据此计算,本周公开市场将净投放730亿元人民币,连续三周净投放.
央行上周公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]
交易员指出,本周央行公开市场操作维持净投放,意在平滑春节期间旺盛的提现需求.而随着春节采购的开始,逆回购推出的脚步也或将加快.
"央行要看看资金面松紧情况,各家(金融机构)报需求的情况,发逆回购的,这几天资金面还可以,但是春节越来越近,关键看下一周了,"北京一银行交易员称.
华南一券商交易员认为,逆回购并不一定能完全缓解假期间流动性紧张局面,从而为春节前後下调存款准备金率留下了空间.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘走升,春节前资金需求较大.但本周以来,央行一直没有在公开市场进行逆回购操作,或能从侧面表明市场流动性目前并没有十分紧缺[ID:nCN1333554]
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) --
(周四) --
央票到期 80
正回购到期 650
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净投放 730 (完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
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