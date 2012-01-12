〔中国货币市场〕回购利率走升,但市场整体资金面仍比较充足(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海1月12日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘走升,春节前资金需求较大.但本周以来,央行一直没有在公开市场进行逆回购操作,或能从侧面表明市场流动性目前并没有十分紧缺.

北京一银行交易员说,"利率的确不低,但也没有谁特别紧,现在就是这麽个情况."

他表示,春节之前的资金需求较大,目前看来,央行调降准备金率的可能性较小,即使央行下周通过逆回购向市场注入资金,但市场供需的结构性矛盾,仍可能令回购利率保持在较高水平.

中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4874 3.2487 +23.87 3,291.27

七天CN7DRP=CFXS 4.1794 3.9949 +18.45 619.17

14天CN14DRP=CFXS 5.5229 4.7433 +77.96 166.60

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4812 3.2475 +23.37 1,101.18

七天CHICNY7D=CFXS 4.2306 4.0367 +19.39 63.35

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 5.6250 1.9200 +370.50 388.19

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.9550 2.8000 +115.50 54.07

14天<0#CN14DRPO=SS> 5.1000 4.5050 +59.50 18.56

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4800 3.2660 +21.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1600 4.0026 +15.74

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.5200 4.5300 +99.00

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4750 3.2400 +23.50

七天SHICNYSWD= 4.1658 3.9958 +17.00

三个月SHICNY3MD= 5.4498 5.4420 +0.78

=============================================================================== (完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>