〔韩国经济〕国务总理将出访阿曼和阿联酋,寻求减轻伊朗制裁影响

路透首尔1月12日电---韩国国务总理金滉植周五起将出访阿曼和阿联酋(阿拉伯联合大公国),讨论石油供应问题.韩国正寻求免於受到美国加强制裁伊朗影响,也在考虑降低从伊朗进口原油等可能性.

韩国是全球第五大原油进口国,购买的石油中有10%来自伊朗.

炼油企业和行业人士本月稍早称,韩国炼油商与伊朗签订的2012年供应协议规模略高於上年,但炼油商仍密切关注潜在的替代选择.

新年前夜,美国总统奥巴马签署法案,制裁措施可能使炼油商7月起无法支付从伊朗采购的石油.

伊朗政府已警告,若制裁该国原油出口,伊朗可能封锁石油运输咽喉要塞霍尔木兹海峡.

日本财相周四与美国财长盖特纳会谈後,承诺逐步削减从伊朗的石油进口,以支持美国因伊朗核项目争端而对发起的制裁.而印度政府则向告知该国炼油商降低对伊朗原油的依赖度.

韩国总理办公室声明称,金滉植将於周四离开首尔,前往阿曼和阿联酋,以建立"稳定的能源供应基础".

当被问及是否会讨论美国制裁和增加从海湾国家进口原油时,一名总理办公室的消息人士通过电话向路透表示,"他将会见阿曼商务部长,有可能会讨论此类问题."

韩国国家石油公司(Korea National Oil Corp)数据显示,韩国2011年1月至11月进口原油8.46亿桶,从阿联酋和阿曼进口的原油分别占10%和2%.

韩国知识经济部一名消息人士透露说,"我们现在正在考虑若需削减伊朗原油进口时的各种措施.如果需要减少,应该减少多少;如果不需要,我们又能怎样处理这个问题,我们与美国的讨论很快就会开始."

这名消息人士拒绝署名,因为他未获授权向媒体披露信息.他也没有透露韩美两国将何时开始有关伊朗石油供应的讨论.(完)