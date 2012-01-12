〔中国汽车〕去年乘用车销量同比增速放缓至5.2%,今年有望逐步回暖(更新版)

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* 2011年中国乘用车销量同比增长5.2%

* 今年政策扰动因素减弱,乘用车有望恢复10%销量增幅

* 中汽协预计今年乘用车销量同比增长9.5%

* 2011年乘用车自主品牌占有率下滑

路透北京1月12日电---与前两年的高增长相比,全球最大汽车市场--中国去年的乘用车销量同比增幅可谓黯淡无光.但若考虑到前两年透支需求的刺激政策依次退出,物价信贷环境和整体经济景气又极为不利,在高基数上能取得5.2%销量增长,仍属不易.

分析人士亦对新的一年持正面预期,认为国内车市在经历一年调整之後,随着宏观经济的回暖,需求有望恢复相对常态的增长步伐;而产能过剩带来的压力亦会低於市场预期,优势公司料仍能保持良好的盈利能力.

"2012年调控重心将由'抗通胀'转向'稳增长',包括通胀回落、货币微调、个税免征额提高、扶持中小企业等利好汽车消费的因素,未来一段时间都有望陆续发酵."长城证券汽车行业研究员冉飞表示.

他并预计,汽车全行业在2012年将取得8-9%的同比销量增长,而乘用车还要好於大市,销量增幅可能会在10%左右.其中,一季度汽车销量增速处於筑底过程,伴随政策退出影响消化,经济环境趋於明朗,二季度将企稳回升.

中国汽车工业协会周四公布,2011年12月共销售乘用车136.89万辆,同比增长4.61%,环比增长1.88%.去年全年,乘用车销售1,447.24万辆,同比增长5.19%.

中汽协副秘书长师建华在记者会上并表示,预计今年汽车销量2,000万辆,同比增8%左右,其中乘用车销量同比增长9.5%至1,587万辆,而轿车销量则预计同比增10.5%至1,118万辆.此外,他并预计,今年汽车限行限购城市数量可能增加.

受一系列车市刺激政策提振,中国乘用车销量於2009首次突破千万大关并超越美国成为全球头号市场,同比增幅高达52.93%;2010年增幅亦达到33.17%,销量达到1,375.78万辆.

**乘用车自主品牌占有率下滑**

从12月及去年全年数据来看,乘用车自主品牌份额下降.

中汽协提供的数据显示,12月乘用车自主品牌共销售58.89万辆,占乘用车销售总量的43.02%,占有率比上年同期下降4.14个百分点.

2011年,乘用车自主品牌销售611.22万辆,同比下降2.56%,占乘用车销售总量的42.23%,占有率较上年同期下降3.37个百分点.

12月轿车方面,日系品牌表现较为出色,德系品牌表现总体稳定,美系新赛欧、科鲁兹和福克斯依旧入榜,但自主品牌本月表现一般,无一个品牌进入前十名.销量排名前十位的品牌占轿车销售总量的21%.

而2011年全年,从轿车十大畅销品牌排名情况来看,美系和德系品牌表现最为出色,在美系品牌中凯越重回榜首,科鲁兹排名首进前三;在德系品牌中朗逸、捷达、宝来、桑塔纳销量继续保持稳定增长;自主品牌仅有夏利名列第八,韩系品牌中悦动地位依然牢固,自上市以来一直稳居前十.

与此同时,在行业内骨干轿车企业中,去年合资企业表现不俗,其中上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产和神龙等五家企业增幅高於全行业.(完)