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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 13:29 BJT

〔日本数据〕12月服务业景气判断指数升至47.0,部分受益於年末零售销售

路透东京1月12日电---日本内阁府周四公布一项调查显示,12月服务业景气判断指数升至47.0,部份受年末零售业销售所推助.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由於这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".11月服务业景气判断指数为45.0.

12月展望指数从前月的44.7降至44.4.该指数代表对未来状况的信心水平.

内阁府表示,经济温和回升,但持续受到强势日圆的冲击.其先前表示,经济复苏步伐正在放缓,部分归因于日圆走强.

日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)

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--编译 龚芳;审校 李爽

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