〔日本数据〕12月服务业景气判断指数升至47.0,部分受益於年末零售销售

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透东京1月12日电---日本内阁府周四公布一项调查显示,12月服务业景气判断指数升至47.0,部份受年末零售业销售所推助.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由於这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".11月服务业景气判断指数为45.0.
12月展望指数从前月的44.7降至44.4.该指数代表对未来状况的信心水平.
内阁府表示,经济温和回升,但持续受到强势日圆的冲击.其先前表示,经济复苏步伐正在放缓,部分归因于日圆走强.
日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 龚芳;审校 李爽
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。