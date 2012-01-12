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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:50 BJT

〔日本金融〕负债规模上升可能影响长期利率--财务大臣安住淳

路透1月12日电---日本财务大臣安住淳表示:

* 日本负债规模上升或影响长期利率

* 必须引导财政管理以确保对日圆的信赖

* 日本长期利率稳定在1%上下,但注意到日本的财政承诺正受到全球关注.(完)

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