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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 13:35 BJT

〔中国新债〕荣信股份将於下周二发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月12日电---中国荣信电力电子股份有限公司(002123.SZ)周四公告称,将於下周二
(17日)簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  荣信股份      5         3      12   1/17簿记建档   民生银行     AA-       1/18       1/19                                 
  (002123.SZ)                                                
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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