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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 13:59 BJT

〔韩国个股〕三星可能考虑与奥林巴斯结盟,但非相机业务--消息

路透首尔1月12日电---韩国三星电子方面的消息人士告诉路透,三星电子(005930.KS)对日本奥林巴斯的相机业务没有兴趣,可能考虑在其它方面结盟.

* 三星电子发言人表示,公司迄今未收到奥林巴斯有关结盟的"详细要约".(完)

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