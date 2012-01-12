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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 13:38 BJT

〔澳洲股市〕小幅收跌,受保险集团QBE发布获利预警後股价大跌拖累

路透墨尔本1月12日电---澳洲股市周四收跌0.2%,因保险集团QBE Insurance(QBE.AX)发布获利警告之後,股价大跌,拖累大盘.

澳股交投淡静,根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收跌6.5点至4,181.周三澳洲收涨0.9%.

QBE股价大跌13%至11.35澳元,之前该公司称2011年获利最多可能减少50%,而分析师预估为增长.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

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