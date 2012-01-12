〔澳洲股市〕小幅收跌,受保险集团QBE发布获利预警後股价大跌拖累

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透墨尔本1月12日电---澳洲股市周四收跌0.2%,因保险集团QBE Insurance(QBE.AX)发布获利警告之後,股价大跌,拖累大盘.
澳股交投淡静,根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收跌6.5点至4,181.周三澳洲收涨0.9%.
QBE股价大跌13%至11.35澳元,之前该公司称2011年获利最多可能减少50%,而分析师预估为增长.(完)
--编译 李春喜;审校 李爽
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。