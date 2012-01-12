腾讯董事局主席马化腾称,腾讯曾考虑QQ实名制--报导

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
(本文由路透中文网编译)
路透上海1月12日电---《南方日报》周四报导称，腾讯(0700.HK)董事局主席马化腾称，公司曾考虑过QQ实名制，但因隐私问题而搁置。
马化腾周三在的深圳市人大会议南山讨论组上称，腾讯曾考虑过实施QQ实名制，但考虑到隐私和网络安全等问题，搁置了实名制计划。
北京市政府去年12月表示，将加强对微博的控制，要求微博用户在3个月内用实名注册，否则将面临法律责任。
面对人大代表对罪犯通过QQ进行犯罪活动的质疑，马化腾回应称，“现在有人通过电话卖淫嫖娼，那麽是不是电话运营商也要对该行为负责呢？”
报导援引他的说法称，QQ实名制的话题，安全、隐私和效率是互相矛盾的，具体该如何做，只能就具体案例来具体分析。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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