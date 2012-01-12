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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 14:01 BJT

〔标题新闻〕日本1月7日止当周商业原油库存升至两个半月高位,炼厂产能利用率降至88%--PAJ

注:PAJ为日本石油连盟

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CC0Y1]

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