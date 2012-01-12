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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:56 BJT

〔法国数据〕11月经常帐赤字收窄至23亿欧元,10月修正为赤字42亿欧元

路透1月12日电---法国央行周四公布的数据显示,法国11月经常帐赤字收窄至23亿欧元,10月修正後为赤字42亿欧元.(完)

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