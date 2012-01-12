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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:10 BJT

〔印尼央行〕连续第二个月维持指标利率在6%不变,符合预期

路透雅加达1月12日电---印尼央行周四维持维持指标利率在6%不变,为连续第二个月按兵不动,以等待近期的降息措施发挥效果,在全球经济前景趋疲之际扶持国内经济.(完)

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