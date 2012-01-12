〔银行观点〕中国今年CPI涨幅料明显回落,货币政策较去年适当放松--交行

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透北京1月12日电---中国交通银行(601328.SS)发布最新研究报告称,预计今年中国物价涨幅将较上年有较大幅度回落,同比涨幅为2.7%-3.3%,且货币政策总体上将较去年适当放松.
交行(3328.HK)金融研究中心的报告并指出,预计中国今年CPI将呈现前三个季度持续下降、第四季度略有回升的走势.同时,全年PPI同比涨幅料为1.5%-2.5%.
"2012年货币政策总体上较2011年适当放松,并呈现出灵活平衡、前瞻把握和针对举措三个显着特征."报告表示,"但考虑到中长期通胀压力犹存,经济'硬着陆'的可能性不大,货币政策也不具备大幅放松的条件".
而从具体操作来看,为促进银行适当加快信贷投放、缓解外汇占款增长放缓对国内流动性的影响,准备金率可能下调2-4次,每次0.5个百分点,同时也不排除若资本大规模撤出、准备金率进一步增加下调次数的可能.
不过,在经济增长放缓、物价涨幅逐步回落的情况下,进一步加息的必要性已大为降低.预计2012年存贷款基准利率维持基本稳定,但也不排除若发生严重的外部冲击,利率小幅下调1次、0.25个百分点的可能.
另外,预计中国央行还将继续灵活开展公开市场操作,基本维持市场流动性相对宽松局面.
国家统计局周四公布,中国12月CPI同比上涨4.1%,为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.12月工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅亦进一步下降至1.7%.当月CPI环比上涨0.3%,PPI环比下降0.3%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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