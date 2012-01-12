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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 14:40 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月12日

路透上海1月12日电---本周中国人民银行公开市场未发行央票及进行正回购操作,并静待
央行择机将进行的逆回购.据此计算,本周公开市场将净投放730亿元人民币,连续三周净投
放.

  交易员指出,本周央行公开市场操作维持净投放,意在平滑春节期间旺盛的提现需求.而随
着春节采购的开始,逆回购推出的脚步也或将加快. 

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间        央票到期量 正回购到期量 央票发行量 正回购操作量 净回笼量(-)
                                                                   /净投放量(+)
 ------------------------------------------------------------------------------- 
  2012/1/1-1/6         10         500          --          --         +510
 -------------------------------------------------------------------------------
       1/7-1/13        80         650          --          --         +730
 -------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                         +1,240(完)

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

  --整理 刘昕; 审校 边竞

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