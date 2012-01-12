(重发)〔企业并购〕泰国大城银行将收购汇丰泰国信用卡和零售业务--消息

(重发以指明第二段Bank of Ayudhya中文名称为大城银行.)

路透曼谷1月12日电---泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)一高管表示,下周将与汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)签订协议,购买後者在泰国的信用卡和零售业务.

大城银行是泰国第五大银行,股东包括通用电气(GE.N).

汇丰控股零售业务有约300-400亿泰铢(9.42亿-12.6亿美元)的贷款资产,且有约50万名信用卡客户.

接近交易的这位消息人士对路透称,"很肯定我们将胜出,我们预计下周末之前签订协议.我们将在当日通知汇丰的客户."此人要求匿名.

这位消息人士没有给出此交易的金额.汇丰泰国部门拒绝评论.(完)