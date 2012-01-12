《企业看点》--1月12日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月12日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据印度经济时报(Economic Times)周四报导,陷入资金困境的英国Thomas Cook(TCG.L)决定通过出售其印度分支Thomas Cook India(THOM.NS)以筹措资金,帮助其全球业务度过难关.[ID:nL3E8CC0J2]

* 据一家报纸周四报导,日本奥林巴斯(7733.T)正在全球电子行业寻找一友善投资者,帮助其从会计丑闻中恢复元气,备选名单包括索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T).[ID:nCT0498695]

* 据金融时报周三报导,法国电力集团(EDF)(EDF.PA)和法国燃气苏伊士集团GSZ.PA即将就法国沿海涉资100亿欧元(126.9亿美元)的风电项目份额展开竞标.[ID:nL6E8CB64R]

* 彭博援引两位知情人士报导,CIT Group Inc(CIT.N)将不再向零售商Sears Holdings Corp(SHLD.O)的供应商提供贷款,不再为他们向Sears的出货提供融资.[ID:nL3E8CC0KX]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)