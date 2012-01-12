《企业看点》--1月12日财务活动报导摘要

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透班加罗尔1月12日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 据印度经济时报(Economic Times)周四报导,陷入资金困境的英国Thomas Cook(TCG.L)决定通过出售其印度分支Thomas Cook India(THOM.NS)以筹措资金,帮助其全球业务度过难关.[ID:nL3E8CC0J2]
* 据一家报纸周四报导,日本奥林巴斯(7733.T)正在全球电子行业寻找一友善投资者,帮助其从会计丑闻中恢复元气,备选名单包括索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T).[ID:nCT0498695]
* 据金融时报周三报导,法国电力集团(EDF)(EDF.PA)和法国燃气苏伊士集团GSZ.PA即将就法国沿海涉资100亿欧元(126.9亿美元)的风电项目份额展开竞标.[ID:nL6E8CB64R]
* 彭博援引两位知情人士报导,CIT Group Inc(CIT.N)将不再向零售商Sears Holdings Corp(SHLD.O)的供应商提供贷款,不再为他们向Sears的出货提供融资.[ID:nL3E8CC0KX]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 龚芳
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。