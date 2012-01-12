〔日本股市〕收低,市场静待欧洲债券标售

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透东京1月12日电---日本股市日经指数周四收低,因市场人士在欧洲关键的债券标售前保持警惕.此前惠誉警告欧元区瓦解风险,并且有关法国AAA评级调降的言论再起.
日经指数.N225下降0.7%,报8,385.59点,低於25日移动均线切入位约8,483点,但高於去年11月底至12月初涨势的61.8%回档位约8,363点.
东证股价指数.TOPX下滑0.9%,报727.15点.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
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