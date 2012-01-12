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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 14:20 BJT

〔日本股市〕收低,市场静待欧洲债券标售

路透东京1月12日电---日本股市日经指数周四收低,因市场人士在欧洲关键的债券标售前保持警惕.此前惠誉警告欧元区瓦解风险,并且有关法国AAA评级调降的言论再起.

日经指数.N225下降0.7%,报8,385.59点,低於25日移动均线切入位约8,483点,但高於去年11月底至12月初涨势的61.8%回档位约8,363点.

东证股价指数.TOPX下滑0.9%,报727.15点.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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