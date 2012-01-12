〔中国基金〕QFII A股基金去年平均业绩跌近26%,逊於股票型基金--理柏

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透上海1月12日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布报告,按照已公布准确数据QFII(合格境外机构投资者)A股基金,去年全年平均业绩回落25.95%,表现逊於国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金12月总资产规模初值,较11月修正後终值90.85亿美元萎缩9.75%至82亿美元,人气退潮情况相当严重.
因海外市场表现欠佳,所有合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩下跌2.08%,2011全年QDII基金平均仍亏损20.04%,亏损幅度小於国内股票基金.
沪综指.SSEC去年全年下跌21.68%,是所有亚太股市中表现最差的.中国各种类型公募基金中,除货币市场基金取得正收益外,其他类型基金均亏损,中国股票型基金表现最差,全年平均亏损达24.15%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
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