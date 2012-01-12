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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 14:48 BJT

〔日本经济〕受海外影响目前持平,随後恢复温和增长--央行首席经济学家

路透东京1月12日电---日本央行首席经济学家Eiji Maeda周四在日本经济新闻主办的一研讨会上表示:

* 日本经济目前将持平,随後将恢复温和增长

* 受海外经济放缓影响日本出口和产出有所走软,但内需表现坚挺

* 必须警惕欧债危机损及日本和全球经济的风险

* 由於海外经济前景存在很大变数,日圆升值对当前日本经济弊大於利

* 日本央行将继续尽可能多地提供货币刺激

* 日本央行对该国2012/13财年GDP增长2.2%的预估不算太高(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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