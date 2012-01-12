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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:13 BJT

〔法国数据〕12月HICP较前月升0.4%,较上年同期上升2.7%

路透1月12日电---法国国家统计局周四公布数据显示,法国12月消费者物价调和指数(HICP)较前月升0.4%,较上年同期上升2.7%,路透预估分别为成长0.3%和2.5%.(完)

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