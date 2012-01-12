〔中国股市〕沪综指收盘微跌,通胀持续回落符合预期大盘窄幅震荡

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透北京1月12日电---中国股市沪综指周四微幅收跌,12月通胀数据持续回落但与市场预期相符,令大盘呈窄幅震荡整理走势.分析人士认为,数据利好令市场预期政策或将进一步放松,预计春节前大盘将维持震荡盘升走势.
沪综指.SSEC收报2,275.010点,跌1.036点或0.05%.今日沪市A股成交额继续缩窄至638亿元人民币,昨日为741亿元.
"数据显示经济运行情况进一步可控,对市场为利好,预期政策会进一步放松."第一创业证券分析师郭树华称,预计近期大盘将震荡盘升,反弹将可持续到春节前,不过60天均线(2,340点)附近则有较强阻力.
他并认为,目前下调存准是市场最为关注的消息面,其作为明确的政策放松信号对市场的刺激应最明显,"若春节前宣布下调,那麽市场将走得更强;若预期落空,上升高度则将会打个折扣".
中国12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,创15个月新低.展望2012年,通胀压力亦将大幅缓解.然而在世界经济形势严峻复杂,中国内需未有提振的情况下,要实现"稳增长"或要求政府进一步放宽宏观政策,以助推经济发展.[ID:nCN1333460]
沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,447.4点,跌0.24%,成交量为318,016手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。